Katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci olacak kişinin önceden belli olduğunu iddia ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Elmas Yılmaz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Birkaç ay önce annesini kaybettiğini söyleyen tescilli güzel, "Annemi defnettikten iki gün sonra beni ifadeye çağırdılar, acımın üstüne acı yaşattılar" diyerek konu hakkında kendisine dava açan tarafa ateş püskürdü. Hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyleyen Yılmaz, "Yarışma skandallarla dolu. Dava sürecim devam ettiği için çok fazla konuşamıyorum. Mahkemede söyleyeceğim çok şey var" diye konuştu.