Müge Anlı reyting rekoruyla geri döndü!

Dün yayınlanan (31 Ağustos) Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı Tüm Kişiler' de %3,57 izlenme oranı ve %28,99 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %3,97 izlenme oranı ve %33,40 izlenme payı 20+ABC1'de %3,85 izlenme oranı ve %33,89 izlenme payı'yla sabah kuşağının en çok izlenen programı oldu.
BİR ANNE BABANIN EVLAT MÜCADELESİ
24 yaşında üniversite 3. sınıf öğrencisi olan Ayşe Bağcı, Konya'nın Çumra ilçesinde ailesiyle beraber yaşıyordu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde İlahiyat Bölümü okuyan Ayşe Bağcı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ailesinin onu araması ile yayına onlarca ihbar telefonu gelmeye başladı.
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Yolculuk esnasında evli ve çocuğu olan Mücahit isimli kişi ile kaçtığı düşünülüyordu. Bunun üzerine Ayşe Bağcı ve Mücahit'e ulaşan Müge Anlı olayı taraflardan dinledi. Samsun'a yolculuk esnasında yıldırım aşkı yaşadıklarını iddia eden ikiliden Mücahit şu sözleri söyledi;
"Ayşe koltuğunu yatırırken düşüyorum korkusuyla elimi tuttu. O sırada bakıştık yıldırım aşkına tutulduk. Numaralarımızı aldık. Evli ve bir tane çocuğum olduğunu söyledim, Ayşe de bu durumu kabul etti."
Bu sözlerin üzerine Ayşe Bağcı'nın annesi Fatma Bağcı, ''Benim kızım üniversite son sınıf öğrencisi. Evliliğe sıcak bakmayan biriydi. Kızımı tehdit ediyor. Kızımın aklını çelip hayatını mahvetti'' sözlerini dile getirerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.