Müge Anlı reyting rekoruyla geri döndü!

Dün yayınlanan (31 Ağustos) Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı Tüm Kişiler' de %3,57 izlenme oranı ve %28,99 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %3,97 izlenme oranı ve %33,40 izlenme payı 20+ABC1'de %3,85 izlenme oranı ve %33,89 izlenme payı'yla sabah kuşağının en çok izlenen programı oldu.