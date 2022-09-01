O kadın onurumu zedeledi

ECE Erken avukatları aracılığı ile savcılığa başvurarak Benan Kocadereli'den davacı oldu. Ünlü sunucunun avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundukları şikayet dilekçesinde"Şüpheli Benan Kocadereli, bir TV programının yorumcusuna 'Asıl mal kaçıran başka birisi' şeklinde mesaj atmış ve haber yorumcuları da Erken'i ima etmiştir" dedi.AVUKATLARI Erken'in daha önce ölen eşinin mirasını reddettiğini hatırlatarak "Kocadereli, sanki Erken'in eşinin hayat sigortasından elde edilen paraya talip olduğu yönünde kanaat oluşturmaya, müvekkilimizi kamuoyu önünde küçük düşürmeye, onur, şeref ve saygınlığını rencide etmeye çalışmaktadır" dedi.