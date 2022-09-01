Şarkıcı Şimal “Beynimin içine girseniz benim yerimde olmak isterdiniz”

Yakın zamanda 'Aynı Yerde' adlı parçasını çıkartan Şimal aldığı tepkileri, "Tüm samimiyetimle söylüyorum. Çok daha samimi yorumlar geldi. Herkes kendini bulmuş, evrilmiş bir Şimal gördü. Güzel yorumlar alıyorum. En önemlisi şarkının yorumuydu. Çok beğenildi." sözleriyle anlattı.

Sahne kıyafetlerini nasıl seçtiğine de değinen şarkıcı "Ben çok dekolte sevmiyorum. İzleyiciden farkımız olması gerekiyor. Dekolteye ve kıyafete dikkat etmemiz gerekiyor. Ama kendim aşırılıktan hoşlanmıyorum. Sesimin önüne bir şey geçmesini istemiyorum." dedi.

Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

Çok iyiyim, sağlığımız yerinde gerisi teferruat deyip hayata devam ediyoruz. Şarkıdan dolayı tatlı telaşlarımız başladı.

Yakın zamanda bir şarkı çıkarttın? Nasıl tepkiler aldın?

Tüm samimiyetimle söylüyorum. Çok daha samimi yorumlar geldi. Herkes kendini bulmuş, evrilmiş bir Şimal gördü. Güzel yorumlar alıyorum. En önemlisi şarkının yorumuydu. Çok beğenildi.

Şarkının bir hikayesi var mı?

Biz şarkıyı 1,5 yıl önce aldık. Daha hastalığımı öğrenmeden önce. Klibi çekildi, aranjesi yapıldı. Şarkının bir kısmında okuma değişikliği istedik. Daha sonra okumaya girdik. Mikrofon patladı. Başka bir gün okumaya girdik, genzim tıkandı. Artık okuyamayacağız deyip güldük. O gece rüyamda enteresan şeyler gördüm ve ertesi gün doktora gittim. Kanser olduğumu öğrendim. Meğer şarkıya engel olan hastalığımmış. Bu şarkı bu kadar zorladıysa güzel bir şey vardır deyip yine çıkarma kararı aldık. Klibi değiştirmek zorunda kaldık. Ama şimdi çıkmış olmasına çok mutluyum.

Şarkı söylemeye nasıl başladın?

Ben hiç şarkıcılıktan vazgeçmedim. İlkokulda öğretmenler sorar ya ne olmak istersin diye. Ben hep şarkıcı olmak istedim. Şu an da doktor olacağım diyenlerin hepsi ev kadını. Ben gerçekten şarkıcı oldum. Sene sonu gösterilerinde hep Şimal vardı. İyi ki de şarkının peşinde koştum.

Şarkılarında özellikle dikkat ettiğin bir durum var mı? Sana gelen her şarkıyı alır mısın?

Yok almam tabii ki. Şarkının insanın diksiyonuna yakışması gerekir. Bazı kelimeler insanların aksanına, diksiyonuna yakışmıyor. Ben buna çok dikkat ediyorum. Çok erkeksi veya çok kadınsı hikayeleri sevmiyorum. Biraz arada olanları çok seviyorum.

Müzik tarzını hiç değiştirmeyi düşündün mü?

Rap'e geçmem. Çünkü o başka bir performans. Benim dilim dönmez. Bir yerde saçmalayabilirim. Benim için inanılmaz yetenek. Hatta çocukluğumdan beri rap müzik dinlerim. Rap yapmam ama arabesk bir albüm düşünürüm. Zaten özümüz arabesk.

Şimdi çoğu YouTuber ve TikToker da müzik piyasasına atıldı bu konu hakkında ne düşünüyorsun?

Ben de alaylıyım. Özel eğitim aldım. Bence sesiniz ve yeteneğiniz varsa bu işe girebilirsiniz. İnsanların kendini keşfetmesi taraftarıyım.

Bu ara ağzına takılan bir şarkı var mı?

Var. Sefo'nun Isabelle şarkısı.

Sahne aldığında kıyafetlerini nasıl seçiyorsun?

Ben çok dekolte sevmiyorum. İzleyiciden farkımız olması gerekiyor. Dekolteye ve kıyafete dikkat etmemiz gerekiyor. Ama kendim aşırılıktan hoşlanmıyorum. Sesimin önüne bir şey geçmesini istemiyorum.

Dönüm noktan var mı?

Tabii var. Daha yeni bitti o dönüm noktası. Milattan önce ve milattan sonra Şimal ortaya çıktı. hastalığım benim miladım. Beni deli gibi görebilirsiniz ama çok başka bir dünyada yer alıyorum. Öteki tarafa yaşar gibi bir durumum var. Yediğimi paylaşıyorsam bile şükretme amaçlı paylaşıyorum. Kendimi yenilenmiş hissediyorum. Çok sağlıklı hissediyorum. Hırslarımı ve egolarımı bıraktım. Şu an beynimin içine girseniz benim yerimde olmak isterdiniz. Bana taş atana ekmekle giden biriyim. Eskiden bana taş atana kaya yiyeceksin diyen biriydim.

Kanseri yendin tekrar geçmiş olsun, bu hastalığın öncüsüsün bu hastalıkla mücadele edenlere ne söylemek istersin?

Öncelikle kadınlar, başımıza gelmez demeyin geliyor. Benim kadar sağlıklı beslenen, spor yapan kimse yoktur. Genimle alakalı bir durum da yok. Tamamen hormonel. Stres yönetimine dikkat etmek gerekir. Ben kemoterapiyi 20 yaşındaki kaderdaşlarımla yaşadım. Herkes yakalanabilir. Önemli olan bunu erken fark edebilmek. Ben elime gelen kitleyi 3-4 yıl erteledim. Erken evrede saçlarınız dökülmüyor, kemoterapiyi ağır geçirmiyorsunuz, organınızı kaybetmiyorsunuz.

Nişanlın bu süreçte en büyük destekçin oldu diye haberler çıktı. İlişkiniz nasıl gidiyor? Nasıl tanıştınız?

Biz 2,5 yıl önce tanıştık. 6 ay çok keyifli bir dönemimiz oldu. Birbirimize çok kapılmaya başladık. Gelinlik hazırlanırken böyle bir sınava tutulduk. Kanser olduğumu öğrendik. Bizi bu hastalık birbirimize daha da bağladı. Bizim çocuklarımıza anlatacağımız bir hikayemiz var. Benim hayatımı kolaylaştırdı. Yol arkadaşınız zor zamanda belli olur. Elimi sıkı sıkı tutup asla bırakmadığı için şanslıyım.

Nasıl evlilik teklifi aldın?

Aslında evlilik teklifi değildi. Kimsenin haberi yoktu. Benim çok sevdiğim bir yüzük vardı. Videoda bana yüzüğü takmasını herkes evlenme teklifi sandı. Aslında sıradan bir taşı olan benim istediğim bir yüzüktü. Bana motivasyon olsun ameliyattan hemen sonra parmağıma yüzüğü taktı. Ama narkozlu halimle taktı. Niye ayıldığımda takmıyorsun, dedim. Videoları izleyip gülüyorum. Evlenme teklifini çok daha güzel yapacağına söz verdi.