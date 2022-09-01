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Giriş Tarihi: 1.9.2022 18:26 Son Güncelleme: 1.9.2022 18:41

Son Dakika: Ünlü şarkıcı Gülşen'den flaş hamle! Gülşen, 3 isim hakkında 1 ay konuşma yasağı aldırdı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son Dakika: Ünlü şarkıcı Gülşen’den flaş hamle! Gülşen, 3 isim hakkında 1 ay konuşma yasağı aldırdı

Son Dakika: İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Gülşen’in avukatı karara itiraz etti. Mahkeme, itirazı kabul ederek cezaevinde olan Gülşen’in ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Gülşen’den yeni bir hamle geldi. Şarkıcı bir televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret eden 3 sunucu hakkında tedbir talep etti. Mahkeme 3 sunucu hakkında Gülşen’in hakkında 1 ay süreyle konuşmama kararı verdi.

İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatı karara itiraz etti. Mahkeme, itirazı kabul ederek cezaevinde olan Gülşen'in ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi.

GÜLŞEN'DEN FLAŞ HAMLE!

Gülşen'in ev hapsine itirazı reddedilirken 'Söylemezsem Olmaz' adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında tedbir talep etti.

3 SUNUCU HAKKINDA KARAR!

Mahkeme, 3 sunucu için Gülşen'in hakkında 1 ay süreyle konuşmamalarına hükmetti.


MAHKEMEYE BAŞVURDU


İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede "Söylemezsem Olmaz" adlı programın sunucuları şarkıcı Gülşen için, "fikrinden dolayı yargılanırken ağlamasın, bir müddet, ufak da olsa ceza çekmesini normal buluyorum, 10 gün de olsa bir ceza çekmesini istiyorum, konser de veremeyecek, bu da güzel" "yanlış gidiyorsun dedik" şeklinde hakaret içerikli cümlelere yer verildi.



KONUŞMA YASAĞI


Talebi değerlendiren mahkeme Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun 1 ay boyunca şarkıcı Gülşen hakkında akaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

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Son Dakika: Ünlü şarkıcı Gülşen'den flaş hamle! Gülşen, 3 isim hakkında 1 ay konuşma yasağı aldırdı
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