Son Dakika: Ünlü şarkıcı Gülşen’den flaş hamle! Gülşen, 3 isim hakkında 1 ay konuşma yasağı aldırdı

3 SUNUCU HAKKINDA KARAR!

Mahkeme, 3 sunucu için Gülşen'in hakkında 1 ay süreyle konuşmamalarına hükmetti.



MAHKEMEYE BAŞVURDU



İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede "Söylemezsem Olmaz" adlı programın sunucuları şarkıcı Gülşen için, "fikrinden dolayı yargılanırken ağlamasın, bir müddet, ufak da olsa ceza çekmesini normal buluyorum, 10 gün de olsa bir ceza çekmesini istiyorum, konser de veremeyecek, bu da güzel" "yanlış gidiyorsun dedik" şeklinde hakaret içerikli cümlelere yer verildi.