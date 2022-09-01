Son Dakika: Ünlü şarkıcı Gülşen’den flaş hamle! Gülşen, 3 isim hakkında 1 ay konuşma yasağı aldırdı

İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatı karara itiraz etti. Mahkeme, itirazı kabul ederek cezaevinde olan Gülşen'in ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi.
GÜLŞEN'DEN FLAŞ HAMLE!
Gülşen'in ev hapsine itirazı reddedilirken 'Söylemezsem Olmaz' adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında tedbir talep etti.
3 SUNUCU HAKKINDA KARAR!
Mahkeme, 3 sunucu için Gülşen'in hakkında 1 ay süreyle konuşmamalarına hükmetti.
MAHKEMEYE BAŞVURDU
İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede "Söylemezsem Olmaz" adlı programın sunucuları şarkıcı Gülşen için, "fikrinden dolayı yargılanırken ağlamasın, bir müddet, ufak da olsa ceza çekmesini normal buluyorum, 10 gün de olsa bir ceza çekmesini istiyorum, konser de veremeyecek, bu da güzel" "yanlış gidiyorsun dedik" şeklinde hakaret içerikli cümlelere yer verildi.