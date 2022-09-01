Usta sanatçı Ferhat Göçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü Girne'de verdiği konserle kutladı. Son on yıldır 30 Ağustos Konserleri serisini klasik haline getiren Göçer, "Ülkemizin kurtuluşunun 100. yılını kutlamak çok değerli. Gurur duyuyorum. Hiçbir hastalıklı zihniyetin esiri olmadan, kutuplaşmadan kutlayacağımız nice bayramlara. Yaşasın 30 Ağustos" dedi.SANAT müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy, Kütahya'da konser verdi. Zafer Bayramı coşkusunu Kütahyalılarla birlikte yaşayan Ersoy, sahneye 'Memleketim' şarkısıyla ve bayrağımızla çıktı. Konser alanına sığmayan Kütahyalılar ana caddeleri de doldururken, Ersoy'u 70 bin kişi izledi.POPÇU Zeynep Bastık, İzmir'de sahne aldı. Son 25 senenin seyirci rekorunu kıran Bastık'ı 25 bin kişi izledi. "Büyüdüğüm şehirde Zafer Bayramı'nı kutlamak inanılmaz bir duygu" diye konuştu.DJ ve prodüktör Doğukan Manço, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında üç ayrı şehirde üç gün konser vererek bayram coşkusu yaşattı. Manço; Sakarya, İstanbul ve Balıkesir'de gerçekleşen konserlerinde enerjik performansıyla hayranlarına keyifli bir gün yaşattı. Manço, "Bugün hepimiz için çok özel bir gün. Zafer Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun. Ulu Önder Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum" dedi.İREM Derici'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde verdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine 45 bin kişi katıldı. Derici konserinde Tip 1 SMA hastası İrem Nur bebeğe de umut oldu, destek sözü verdi. Ünlü popçu "Gençlerle birlikte biz bu işi hallederiz. Sosyal medyada birlikte olduğumuzda çok şeyleri yapabiliyoruz, ben bunu halledeceğim. İrem Nur'u ihtiyacı olan tedaviye göndereceğimize inanıyorum" dedi.SANATÇI Betül Demir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını Bilecik'te düzenlenen ve yaklaşık on bin kişinin katıldığı konserle karşıladı. "Metrekareye altı bin merminin düştüğü Çanakkale'de tüm imkansızlıklara rağmen unutulmaz bir destan yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve özlemle anıyorum" diyen sanatçı, binlerce hayranı tarafından alkış yağmuruna tutuldu.