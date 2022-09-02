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Giriş Tarihi: 2.9.2022 11:06 Son Güncelleme: 2.9.2022 11:10

“Aldatmak” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

“Aldatmak” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

atv’nin güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, yeni sezonun en iddialı dizilerinden merakla beklenen “Aldatmak” dizisinin ilk tanıtımı izleyici ile buluştu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak Aldatmak'tan ilk tanıtım yayınlandı.

Duayen oyuncu Vahide Perçin'in başrolünde yer aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunan Aldatmak'ta saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimi olan, Güzide'nin bir tesadüf sonucu öğrendiği gerçekler ile sarsılan hayatı konu alınacak.




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Yayınlanan tanıtımın ardından Aldatmak, kısa sürede büyük merak uyandırdı.

Gündem yaratacak güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler bulunuyor.

Dizide Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

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“Aldatmak” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
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