“Aldatmak” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Duayen oyuncu Vahide Perçin'in başrolünde yer aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunan Aldatmak'ta saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimi olan, Güzide'nin bir tesadüf sonucu öğrendiği gerçekler ile sarsılan hayatı konu alınacak.









ATV'nin yeni dizisi 'Aldatmak'tan ilk tanıtım yayınlandı! ''Bütün mutlu aileler birbirine benzer'' | Video



