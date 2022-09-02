“Aldatmak” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak Aldatmak'tan ilk tanıtım yayınlandı.
Duayen oyuncu Vahide Perçin'in başrolünde yer aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunan Aldatmak'ta saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimi olan, Güzide'nin bir tesadüf sonucu öğrendiği gerçekler ile sarsılan hayatı konu alınacak.
ATV'nin yeni dizisi 'Aldatmak'tan ilk tanıtım yayınlandı! ''Bütün mutlu aileler birbirine benzer'' | Video
Gündem yaratacak güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler bulunuyor.
Dizide Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.