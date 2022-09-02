“Bir Küçük Gün Işığı” için geri sayım başladı! 5 Eylül Pazartesi akşamı milyonları ekrana kilitleyecek!

Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" ilk bölümüyle 5 Eylül Pazartesi günü atv'de ekranlara geliyor.
Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" 5 Eylül Pazartesi akşamı atv'de.
5 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan dizi, yılladır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in (Seray Kaya) talihsiz bir olay sonucu gerçeklerle yüzleşip hayata yeniden başlamasını ve umudunun gün ışığına çıkma yolculuğunu anlatıyor.
Bu zorlu yolculukta yolu varlıklı iş adamı Fırat (Berk Oktay) ile kesişmesi ise her şeyin daha da karmaşık bir hale getirecektir.