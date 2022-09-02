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Giriş Tarihi: 2.9.2022 14:08 Son Güncelleme: 2.9.2022 14:09

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan geri döndü! Babasından veto geldi!

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan geri döndü! Babasından veto geldi!

Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Bir dönem Instagram ve Tik Tok hesaplarını aktif olarak kullanan Zeynep Alkan, sosyal medyayı artık eskisi kadar kullanmadığını ifade etti. Alkan, babasının bu paylaşımlara karşı olan tutumunu anlattı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, bir dönem iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettirmiş, daha sonra 'kusursuz güzellik' dayatmasına isyan etmişti.

Alkan, "Artık eskisi kadar kullanmıyorum" dediği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili soruyu böyle yanıtladı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi, oyuncu Canan Hoşgör ile evliliğinden (1989-1999) dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alkan, "Hollanda'dan geri döndüm, okulumu da bitirdim. Sevgilim orada kaldı ama ben tamamen şu an kariyerime odaklandım" dedi.

"BABAM EN YAKIN ARKADAŞIM"

Oyunculuk üzerine eğitim alan 23 yaşındaki güzel, "Kendimi geliştirmeye devam edeceğim.

Milliyet'in haberine göre; Babamla aynı projede yer alma konusunda şu anlık bir gelişme yok, onun kendi işleri var, benim kendi işlerim var.

Babamla ilişkim küçüklüğümden beri çok güzel. O benim en yakın arkadaşım" şeklinde konuştu.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMIYORUM"

Hamdi Alkan'ın kızı, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili gelen soruya ise "Artık eskisi kadar kullanmıyorum.

Ben iyi enerjimi paylaşmaya çalışıyorum. Babam rahatsız olmuyor bu durumdan, her zaman da beni destekliyor.

Zaten ben de yanlış bir şey yaptığımı ve aşırıya kaçtığımı düşünmüyorum" dedi.

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan geri döndü! Babasından veto geldi!
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