Ünlü şarkıcı Betül Demir anlattı: “Böyle giderse sokaklarda yatarsın” dediler!

BAZI GENÇ ARKADAŞLARIMIZIN ŞARKILARINDA DELİRİYORUM!

-Senin şarkılarının karakteristik yönünü çözemedim. Arabesk bir yapısı mı vardır Betül'ün, yoksa ne olursa olsun enerjisini dinamikliğini kaybetmeyen mi?

Kimlikli şarkılar diyelim biz ona. Evet hareketlidir ama içinde hep bir aşk vardır. Bir serzeniş vardır. Ama orada atar yoktur, Türkçe düzgün kullanılır benim şarkılarımda. Ben buna çok özen gösteriyorum. Son dönemde özellikle deliriyorum bazı genç arkadaşlarımızın şarkılarında. Ürettiklerine sonsuz saygı ama lütfen Türkçemizi düzgün kullanalım. Şahane bir dilimiz var, çok engin bir dilimiz var lütfen ona sahip çıkalım, onu güzel kullanalım.

-5 kardeşli bir ailede büyümüşsün, nasıl bir çocukluk geçirdin dinleyebilir miyiz?

Beş çocuklu sevgi dolu, çılgın bir ailede büyüdüm. Hiç yakın arkadaş arayışına girmedim. Çünkü bizim yaşlarımız hep birbirine çok yakındır. Dört kız bir erkeğiz, en küçücüğümüz erkek. Biz zaten dört kız kardeş birbirinin en yakın arkadaşı olduk. Mesela Sude, benim en yakın dostum hayatta. Beni benden daha iyi tanır, beni benden daha iyi ifade eder. Çok şanslıyım çünkü aynı zamanda yol arkadaşım. İşte o bahsettiğimiz bütün şarkıları o yazıyor. Bütün çocukluğumuz hep şarkı yazarak, arkadaşlarımıza konserler vererek geçti. Ben işin ön tarafında olurdum, Sude bilet kesen tarafında olurdu. Annem akşam bir geliyor perdeler inmiş, kostümler yapılmış. Cinnet geçiren bir annem vardı ama Allah'tan o anladı yani bizim ne yapacağımızı, bu yolda devam edeceğimizi. Anne baba olarak bizi desteklediler.

"ÇOK İYİ BİR SESE SAHİPSİN, SENİ KONSERVATUVARA HAZIRLAYACAĞIM" DEDİ

-Lise yıllarından itibaren müzik öğretmeninin tavsiyesi ile şan ve solfej dersleri almaya başlamışsın. Nasıl keşfetti seni, hikayesini dinleyebilir miyiz?

Lisedeyken boş bir derste koridorda 'I Will Always Love You' şarkısını söylüyordum. Zannediyorum ki okul koridorunda o dakika kimse yok. Meğer müzik öğretmenimiz de içerideymiş. Kapıyı açtı, "kim o şarkı söyleyen?" dedi. Çok sert bir hocaydı, ben tabii korktum. Arkadaşım Arzu beni itti öne, "öğretmenim arkadaşımız söyledi" dedi. "Sen gel bakayım buraya" dedi, ben korka korka içeri girdim. Baktım bir şeyler çalıyor, "bu sesleri bana taklit et" dedi. "Çok iyi bir ses sahipsin. Ben seni konservatuvara hazırlayacağım" dedi. O süreçle birlikte hem konservatuvar hazırlığı hem de profesyonel hayata bir anda geçiş oldu benim için.