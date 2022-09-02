Ünlü şarkıcı Betül Demir anlattı: "İlk sahnemde Sezen Aksu sesimi duyup yukarı çıktı!"

İLK SAHNEMDE SEZEN AKSU SESİMİ DUYUP YUKARI ÇIKTI

İlk programımda Bebek'te bir yerde sahne alıyordum, alt katta Sezen Aksu ve Sertap Erener sahne alıyorlarmış. Sesimi duyuyor Sezen (Aksu) ve yukarı çıkıyor. Ben de heyecandan deliriyorum düşünsene karşında o kadar iyi müzik dinleyicileri var ki. Beni sahneye zaten İzzet Öz sunarak çıkarmış. Son derece de havalı bir durum ama bir yandan da onun gerginliğiyle gözlerimi kapatmışım "Haydi Gel Benimle Ol" söylüyorum. Gözümü bir açıyorum ve bakıyorum, yanağımdaki el Sezen Aksu'nun. Böyle güzel hatıralarım var.

O dönem itibariyle de bana hep şey soruluyor, "neden daha fazla ön planda olmadın?" E ben işimi yaptığım ilk günden itibaren zaten hep öndeydim. Dolayısıyla ekstra bir çaba sarf etmeme gerek yoktu. Hep en iyi yerlerde şarkı söyleyen, sonrasında güzel albümler yapan şarkıları hit olan biriydim ve yeteri kadar malzemem vardı.

-Seninle ilgili ne yok biliyor musun? Magazinsel bir yönün yok…

Bilirim Bebek'te saat kaçta olduklarını, hangi mekanın çıkışında olduklarını. Ortaya gitmem.

HEPSİ BİLEREK GİDİYOR!

-Bazıları bilerek gidiyor o zaman…

Hepsi bilerek gidiyor. Göstermek isteyen bilerek gidiyor. Benim göstermemek gibi bir duygum da yok. Ben özel hayatım, benim özel alanım diyenlerdenim. Buna çok özen gösteriyorum.

-Son dönemde şarkıların güzelliğinden çok sahne kostümlerini konuşuyoruz. Özellikle kadın sanatçılarda tabii ki, bu konuda ne düşünüyorsun? Sence bir sanatçı kıyafetiyle mi ön plana çıkmalı, sesiyle mi?

Neyle çıkmak istiyorsa onunla. Ben kendi adıma hem görselimle hem de sahnede bütünüyle çok iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Tek amacım; hem görsel olarak, hem de işitsel olarak insanlara en yüksek potansiyelimi gösterebilmek. Benim derdim bu. Ama başkasının derdi umurumda bile değil. İnsanlar ne giymek istiyorlarsa öyle olsunlar.

O KIYAFETİ BENDEN SONRA KIM KARDASHIAN GİYDİ

-Peki biz bir gün konuşur muyuz, Betül Demir bunu giymiş filan diye?

Bahsettiğiniz kıyafeti 2014 yılında video klibimde giydim ben. Hiç bunu konuşmadım bile bir yerde çünkü benim 'şu kıyafeti giydim, bu kadar özgürüm' gibi bir şey söylemek gibi bir amacım yok. Ben sadece görsel olarak insanlara güzel bir şey sunmak istedim ki o da en güzel kliplerimden bir tanesidir. Benden sonra zaten Kim Kardashian giydi aynı kıyafeti. Neyle konuşulmak isterseniz, onunla devam edersiniz ya, ben böyle konuşulmak istedim. Şarkının performansıyla, klibin güzelliğiyle.

-Son dönemde bir de rap furyası var. Sürekli yeni bir şarkı dilimize dolanıyor. Hiç "bu da mı şarkı çıkardı" ya da "bu da mı sanatçı oldu" dediğin bir isim oldu mu?

Hayır canım olur mu? Onu demek bize düşer mi? Objektif olmak gerekiyor. Müziği kimler için yapıyoruz? Sadece kendimiz için yapıyoruz dersek yalan. Elbette ki insanlar sevsin diye yapıyoruz. Açıkçası en son Sarıyer konserimde Sefo'nun "Bilmem mi?" şarkısını söyledim ve inanamadım tepkiye. Ben bir haftada ezberleyemedim, çocukların o şarkıya olan tutkusuna inanamadım. O zaman anlıyorsun; o değişen dünyanın, Z kuşağının ne istediğini biraz da bilebilmek lazım. Çok iyi örnekler var, onlara sonsuz saygı ama acayip kötü de yapanlar var. Benim önüme şimdi güzel bir rap şarkı gelse, orada kendimi görebiliyorsam söylerim.