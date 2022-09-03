ATV, yeni sezona yine bomba gibi diziler ve programlarla ekranlara geliyor. Reytingleri alt-üst eden ATV, bugün yeni sezon tanıtımı ile adeta rakiplerine gözdağı verdi.
YENİ SEZON TANITIMI HEYECANLANDIRDI!
ATV, yayınladığı yeni sezon tanıtım videosuyla izleyicileri oldukça heyecanlandırdı.
ATV'nin yeni sezon tanıtımı göz kamaştırdı: Bu sezon yine biz bomba gibi, izleyin ATV'de bizi... | Video
EKRANLARA DÖNMEK İÇİN GÜN SAYIYORLAR!
Yeni sezonda fenomen programlarıyla seyircileri ekranlara kilitleyen ATV, yeni dizileri ve birbirinden sürükleyici hikayeleriyle geri dönmek için gün sayıyor!