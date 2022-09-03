ATV’nin yeni sezon tanıtımı göz kamaştırdı: Bu sezon yine biz bomba gibi, izleyin ATV’de bizi...

BU SEZON YİNE BİZ BOMBA GİBİ, İZLEYİN ATV'DE BİZİ..."

Göz kamaştıran yeni tanıtımda, "Bu sezon yine biz bomba gibi, izleyin ATV'de bizi..." sözleri de oldukça dikkat çekti. Dizi ATV'de izlenir!