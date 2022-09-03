Bilal ‘Başa Sar’dı

Bilal Sonses, yeni single çalışması 'Başa Sar'ı önceki gün müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziğini Tefo'nun hazırladığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli üstlendi. Ramazan Arslankaya'nın yönetmen koltuğunda oturduğu klip Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekildi. Son 6 ayda yayınladığı single ve akustik videolarla trend videolar listesinde yer alan sanatçı, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana yaklaşık 80 konser verdi. Ekim ayında başlayacak yurt dışı sezonu için yoğun konser teklifi alan genç sanatçı, bir yandan da stüdyo çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.