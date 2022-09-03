Gül Masalı’nın yeni bölümüde Gonca, büyük bir karar alma aşamasında

Toprak'ın gidişine engel olamayan Gonca yıkılmıştır. Sırrı ortaya çıksa da artık ifade veremeyecek olması Gonca'yı daha da üzer. Rıfat'ın sinsice planı işe yaramış ve Gonca'nın eli kolu bağlanmıştır. Bu olanlar Fuat'ın Rıfat'a olan nefretini daha da büyütür.

Gül Masalı 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! ''Ben sana hala...'' | Video