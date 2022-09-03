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Giriş Tarihi: 3.9.2022 19:34 Son Güncelleme: 3.9.2022 19:49

‘Kardeşlerim’ yeni sezon ilk bölümüyle bugün ATV ekranlarında! Yeni sezonda ‘Kardeşlerim’de neler yaşanacak?

‘Kardeşlerim’ yeni sezon ilk bölümüyle bugün ATV ekranlarında! Yeni sezonda ‘Kardeşlerim’de neler yaşanacak?

ATV’nin sevilen reyting rekortmeni dizisi ‘Kardeşlerim’ bugün izleyicileri ile ATV ekranlarında buluşacak. Kardeşlerim’İn üçüncü sezonun ilk bölümü bugün ATV ekranlarda olacak. Özlemin son bulacağı dizide yaşanacaklar da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artarken; Ömer Asiye'yle karşı karşıya geliyor. İşte ayrıntılar!

Kardeşlerim, ATV'nin izlenme rekorları kıran ve en çok sevilen dizileri arasında yerini kısa sürede aldı. İki sezondur merakla takip edilen Kardeşlerim, verilen aranın ardından bugün üçüncü sezonu ile izleyicileri ile buluşacak.

BUGÜN ATV EKRANLARINDA!

Kardeşlerim, bugün 20.00'da ATV ekranlarında olacak. Özlemin son bulacağı dizide yaşanacaklar da izleyicilerin ilgisini çekiyor.

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KAAN ÇAKIR VE NAZLI ÇETİN YENİ SEZONDA "KARDEŞLERİM" DE!

Yeni karakterlerin gelişiyle temposu iyice yükselen "Kardeşlerim" in yeni sezon ilk bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.

KARDEŞLERİM'E KATILAN İKİ YENİ İSİM MERAKLA BEKLENİYOR!

Kardeşlerim'e başarılı oyuncular; Kaan Çakır ve Nazlı Çetin katıldı. Kaan Çakır karizmatik iş adamı Ahmet Yılmaz, Nazlı Çetin ise esmer güzeli dikkatleri üzerine toplayan genç kız Leyla Barçın olarak izleyici karşısına çıkacaklar.

KARDEŞLERİM YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aramaktadır.

HESAPLAŞMA BEKLENMEDİK ŞEKİLDE SONUÇLANACAK!

Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artarken; Ömer'in, kardeşlerinden habersiz bir iş birliğine girişmesi ve kibirli tavırları, Asiye'yle karşı karşıya gelmelerine sebep olur. Eren kardeşlerin konakta düzenlediği partide yaşanan hesaplaşma ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.

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‘Kardeşlerim’ yeni sezon ilk bölümüyle bugün ATV ekranlarında! Yeni sezonda ‘Kardeşlerim’de neler yaşanacak?
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