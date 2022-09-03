‘Kardeşlerim’ yeni sezon ilk bölümüyle bugün ATV ekranlarında! Yeni sezonda ‘Kardeşlerim’de neler yaşanacak?

Kardeşlerim, ATV'nin izlenme rekorları kıran ve en çok sevilen dizileri arasında yerini kısa sürede aldı. İki sezondur merakla takip edilen Kardeşlerim, verilen aranın ardından bugün üçüncü sezonu ile izleyicileri ile buluşacak.
BUGÜN ATV EKRANLARINDA!
Kardeşlerim, bugün 20.00'da ATV ekranlarında olacak. Özlemin son bulacağı dizide yaşanacaklar da izleyicilerin ilgisini çekiyor.
Kardeşlerim'in 3'üncü sezonunun yayın tarihi belli oldu! Kardeşlerim yeni sezon ilk bölümüyle 3 Eylül'de ATV'de! | Video
KAAN ÇAKIR VE NAZLI ÇETİN YENİ SEZONDA "KARDEŞLERİM" DE!
Yeni karakterlerin gelişiyle temposu iyice yükselen "Kardeşlerim" in yeni sezon ilk bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.
KARDEŞLERİM YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aramaktadır.
HESAPLAŞMA BEKLENMEDİK ŞEKİLDE SONUÇLANACAK!
Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artarken; Ömer'in, kardeşlerinden habersiz bir iş birliğine girişmesi ve kibirli tavırları, Asiye'yle karşı karşıya gelmelerine sebep olur. Eren kardeşlerin konakta düzenlediği partide yaşanan hesaplaşma ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.