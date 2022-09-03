‘Kardeşlerim’ yeni sezon ilk bölümüyle bugün ATV ekranlarında! Yeni sezonda ‘Kardeşlerim’de neler yaşanacak?

HESAPLAŞMA BEKLENMEDİK ŞEKİLDE SONUÇLANACAK!

Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artarken; Ömer'in, kardeşlerinden habersiz bir iş birliğine girişmesi ve kibirli tavırları, Asiye'yle karşı karşıya gelmelerine sebep olur. Eren kardeşlerin konakta düzenlediği partide yaşanan hesaplaşma ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.