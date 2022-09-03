Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak 'Aldatmak'tan ilk tanıtım yayınlandı. Duayen oyuncu Vahide Perçin'in başrolünde yer aldığı, Murat Saraçoğlu'nun yönettiği, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunan 'Aldatmak'ta saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimi olan Güzide'nin bir tesadüf sonucu öğrendiği gerçekler ile sarsılan hayatı konu alınacak. Yayınlanan tanıtımın ardından 'Aldatmak', kısa sürede merak uyandırdı. Tanıtımdaki "Mutluluk aramakla bulunmaz, mutluluğu kendimiz yaratırız. Ama binbir emek vererek yarattığımız mutluluğu yerle bir etmek bir saniye sürer" sözleri dikkat çekti.'Aldatmak'ta Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel de yer alıyor.