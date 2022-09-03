"Mutluluğu yerle bir etmek bir saniye sürer" Aldatmak dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak 'Aldatmak'tan ilk tanıtım yayınlandı. Duayen oyuncu Vahide Perçin'in başrolünde yer aldığı, Murat Saraçoğlu'nun yönettiği, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunan 'Aldatmak'ta saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimi olan Güzide'nin bir tesadüf sonucu öğrendiği gerçekler ile sarsılan hayatı konu alınacak.
ATV'nin yeni dizisi 'Aldatmak'tan ilk tanıtım yayınlandı! ''Bütün mutlu aileler birbirine benzer'' | Video
Yayınlanan tanıtımın ardından 'Aldatmak', kısa sürede merak uyandırdı. Tanıtımdaki "Mutluluk aramakla bulunmaz, mutluluğu kendimiz yaratırız. Ama binbir emek vererek yarattığımız mutluluğu yerle bir etmek bir saniye sürer" sözleri dikkat çekti.
'Aldatmak'ta Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel de yer alıyor.
HAYATI DARMADAĞAN OLAN BİR HAKİM
Vahide Perçin'in Aldatmak'ta canlandırdığı Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir.
Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.
Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir.