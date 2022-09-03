Ünlü yazar Ece Özbaş'tan Beren Saat ve Mehmet Günsür'lü Atiye dizisine şok suçlama! "Atiye hayallerimi çaldı"

Yazar Ece Özbaş ise "Düşünün çocuğunuz var, annesi olduğunu biliyorsunuz, fakat o çocuk sizi bilmiyor. Haykırıyorsunuz, kimse dinlemiyor, o benim diyorsunuz umursayan yok. Gerçekten çok acı bir durum" diye konuştu.