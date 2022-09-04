Drone’lu fotoğraf: Temsilidir. evlilik teklifi

Merve Boluğur ve DJ sevgilisi Mert Aydın, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekandaydı. Mekanın alt kısmını kapatan Aydın, sevgilisine gece boyunca sürprizler yaptı. İkili yemek yedikleri sırada masaya yüzük kutusu getiren bir drone yaklaştı. Boluğur, sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiğini anlayınca afalladı. Gözleri dolan oyuncu, teklife "Sonsuza kadar evet" diye yanıt verdi. Bu özel anları sosyal medyada paylaşan sevgililere binlerce beğeni yağdı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boluğur, "Şu an rüya gibi geliyor. İlişkinin daha çok başındayız. Bu kadar kısa sürede sağlam ilerlemek beni çok mutlu etti" dedi. Aydın ise, "Düğünümüz en yakın zamanda olacak" diye konuştu.