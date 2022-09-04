‘İlişkiler Komedisi’ kırdı geçirdi

Yazar ve davranış bilimleri Aşkım Kapışmak, önceki akşam 'İlişkiler Komedisi' isimli yeni stand-up gösterisiyle Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesindeydi. Performans öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kapışmak, "Türkiye'de bir ilk... Psikoloji ve kişisel gelişim ile sanatı birleştireceğiz. İlişkilerin kötüye gittiği bugünlerde insanların danslara, şarkılara ihtiyaçları var" dedi. Kapışmak, konuşmalarıyla seyirciyi kırdı geçirdi. Kendi yazdığı 'Saydırır' isimli parçayı seslendiren Kapışmak, şarkıcı Zehra Gülüç'ü de sahneye davet etti