‘Kıvanç Tatlıtuğ’dan iyi baba olur demiştim’

HÜLYA Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' adlı programında bu hafta yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak'ı ağırladı. Burcu Kara ile mutlu evliliklerinden bahseden sanatçı "Burcu ile olmak, Burcu ile bir aile olmak çok güzel. Çok zarif birisi. Gerçekten bir eş olarak çok mutlu ediyor beni" dedi. Kıvanç Tatlıtuğ ile rol aldığı, 'Hadi Be Oğlum' adlı filminde yaşananlardan bahseden Parlak, "Baba rolünü canlandıracak olan Kıvanç'a filmi anlatırken 'Senin çok iyi bir baba olacağını düşünüyorum' demiştim. Çok iyi bir oyuncudur" diye konuştu.