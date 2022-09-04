‘Kötü yorumları tükürmeyin’

Sosyal medyada yaptığı fotoşoplu paylaşımlarından dolayı eleştirilen Deniz Seki'nin Manisa konserinden bir kare yine gündem oldu! Belediyenin kendi sitesinden paylaştığı fotoğrafla sanatçının fotoşoplu karesi arasındaki farka takılan sosyal medya kullanıcıları eleştiride bulununca Seki isyan etti: "Hepimiz insanız insan!Olduğumuz gibi de arada değişikliklere yönelebiliyoruz. Ben benim! Deniz Seki'yim! O anki ruh halimde o Deniz'i beğenmiş onu paylaşmışım! Kötü yorumları ağzınıza alın, çiğneyin ama tükürmeyin."