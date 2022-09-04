‘Rap’ın küfürbazlığı sıktı!’

GENÇ müzisyen Tolga Yakalı, 5 yıl aranın ardından yepyeni şarkısı 'Diyemem ki Kal'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Mustafa Kemal Öztürk&Elif Şule Arıtman'a ait olan yeni şarkısını genç yönetmenler Samet Eruzun ve Ümit Şahin ile kliplendiren Yakalı, "Rock yeniden yükselişte. Geri dönmek için bundan daha iyi bir zaman olamazdı. Rap'in kimi zaman aşırı küfürbaz hale gelebilen isyanı artık insanları sıkmaya ve yormaya başladı. İşte tam da burada rock müziğin önlenemez yükselişi başlıyor ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum" diye konuştu.