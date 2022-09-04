Ticarete yöneldi

Oyuncu Mehtap Bayri, kendi ürettiği zeytinyağı markasıyla ödül kazandı. Fransa'dan sonra Amsterdam'dan da ödülle dönen Bayri, "İkisi yerel ikisi uluslararası olmak üzere bugüne kadar girdiğim 4 yarışmadan da ödül aldım. Toplam 3 altın, bir özel ödülüm var. Muğla'ya bir söz vermiştim. Memecik zeytinini ve Muğla'nın adını tüm dünyaya duyuracağım demiştim. Bu sözü tuttuğum için, ülkemi temsil ettiğim için çok gururluyum. Hepsi babam için" dedi. Aldığı ödüllerin kendisine cesaret verdiğini dile getiren sanatçı, daha fazla ticarete yöneleceğini söyledi.