Meltem Akçöl: Duy Beni’de canlandırdığım Hazal karakteriyle gurur duyuyorum

BEN DE LİSE HAYATIMDA EKİM OLABİLİYORDUM

Senin lise hayatında ya da okul hayatında uğradığın en büyük zorbalık neydi?

Zorbalıklara karşı çıkarken de zorbalaşabiliyor insan. Ben zorbalıklara karşı çıkan biriydim. 9. sınıftaydım, bir gün okuldan çıktım. 15 kişilik bir grup etrafımı sardı ve beni sıkıştırdı. En yakın arkadaşımı aradım. Müdür yardımcısını alıp geldi. Beni sevmiyorlardı. Ben de bazı noktalarda Ekim oluyordum lise hayatımda.

İLGİNİN ÇOK KISA SÜREDE ARTMASI BENİ KORKUTTU

Duy Beni ile beraber tanınırlık arttı, takipçi sayıları fırladı. Korkutuyor mu bu seni?

Çok kısa bir sürede olduğu için korktum. 1 ay gibi bir sürede gerçekleşti bu takipçi patlamaları. İlk bölüm yayınlandıktan sonra "Ne oluyor?" dedik. Bazen korkutucu geliyor. Can güvenliği de mevzubahis çünkü. Çok saf bir sevgiyle yaklaşan insanlar da var ama birkaç tane de deli çıkabiliyor aradan. Ama her ne olursa olsun güzel hissettiriyor. Arkanda binlerce kişinin desteğini hissetmek çok güzel. Gerçekten kimseye ihtiyacın olmuyor. Çünkü sana her açıdan o kadar iyi hissettiriyorlar ki…