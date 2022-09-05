Meltem Akçöl: Duy Beni’de canlandırdığım Hazal karakteriyle gurur duyuyorum

Meltem Akçöl, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, dizideki partneri İzzet Yüksek ile enerjilerinin tuttuğunu dile getirerek "İzzet çok iyi bir partner. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Çok centilmen. İnanılmaz anlayışlı. Karavansa geçerken bile kapımı açıyor. Çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

Nasılsın? Duy Beni macerası nasıl başladı? Karakterin Hazal'ın gidişatından memnun musun?

Çok memnunum. Hazal bence çok büyük bir şans benim için. Her şeyin karşısında çok net bir şekilde duruyor. Bunu ilerleyen bölümlerde çok daha net bir şekilde göreceğiz. Güçlü bir kız olması beni çok mutlu ediyor. Senaryo geldiğinde de bana keyif vereceğini anlamıştım. O yüzden çok mutluyum.

Peki, projeye nasıl başladın? Hazal'dan biraz bahseder misin?

Ben başlamadan 1.5 ay önce tüm oyuncular tanışmıştı. Hazal karakteri bulunamamıştı henüz. Aslında şans eseri oldu diyebilirim. Yazın başı. Tatile gidecektim arkadaşımla ama işi çıkınca iptal oldu. Kafayı yemek üzereydim iptal olunca İstanbul'a tıkılı kaldım diye. Ardından bu iş geldi. Görüşmeye gittim. Yönetmenimle yapımcılarla tanıştım. Ve 'Evet, olmam gereken yer burası' dedim. Senaryoyu okudum, karakteri konuştuk. Toplantıdan 1 hafta sonra olumlu dönüş geldi. 3 gün sonra saç makyaj provasındaydım. 1 hafta sonra da ilk okuma provasına gittim. Hızlı oldu diyebilirim.