Yeni sezonda yine Atv’de buluşalım

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine merhaba dedi! Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene dizi oyuncularını bir araya getirdi.Reyting rekorları kıran dizilerin yer aldığı tanıtım filmi, geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni'nde izleyiciyle buluştu. Çekimleri atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki stüdyolarda gerçekleştirilen yeni sezon tanıtım filmi yine çok renkli, yine çok çarpıcı...Gündüz kuşağının vazgeçilmezleri 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', 'Esra Erol'da' ve yeni formatıyla izleyiciden tam not alan Derya Taşbaşı'nın sunduğu 'Mutfak Bahane', geçtiğimiz günlerde yeni sezona başladı.Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri 'Kuruluş Osman', 'Yalnız Kurt' ve 'Kardeşlerim' hayranlarının merakla beklediği yeni bölümleriyle önümüzdeki günlerde ekranda olacak. Yaz sezonunda başlayan ve çok sevilen dizi 'Gül Masalı', yine kendi gününde kaldığı yerden devam edecek. Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular, yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yanıt bulmaya devam edecek.Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', bu sezon yenilenen para ödülleriyle yarışmacılara daha çok kazandıracak. Gündemin nabzını tutan canlı bağlantılarıyla, özel haberleriyle ve yayınlarıyla haberin merkezi yine atv olmaya devam edecek. Milyonların izlediği dizilerin setlerinden haberlerin yer aldığı 'Dizi TV' ise yine çok konuşulacak.Yeni sezonla birlikte ekrana gelmeye hazırlanan üç yeni dizi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', 'Aldatmak' ve 'Bir Küçük Gün Işığı' ise ilk kez atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı. Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak 'Aldatmak' dizisinin başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu paylaşacak. 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil yer alıyor. Tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan 'Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alan Berk Oktay ve Seray Kaya'nın başrollerini paylaştığı 'Bir Küçük Gün Işığı' ise yine bu sezona damga vuran dizilerden olacak.