‘Ana kucağına döndüler!’

Yaklaşık 1 yıl önce Kıbrıs'a konser için gittikleri sırada Ercan Havalimanı'nda, sahne alacakları otelin düzenlediği sahte PCR testleri ile yakalanan ve 1 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan Bülent Ersoy'un orkestra şefi Onur Özelçağlayan ve ekibi, Diva ile barış imzaladı. Ersoy ile buzları eriten orkestra ekibi, önceki akşam Arnavutköy'de bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Ersoy, şöyle konuştu: "Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben bunu ana kucağına dönüş olarak görüyorum. Ben göz göze geldiğim vakit ne istediğimi anlayabilecek çalışma arkadaşlarım olmasını isterim. O başka bir işçilik, o ayrı bir sanat. Bu ekip işte öyle..."Orkestra şefi Onur Özelçağlayan ise "Diva'mızla yıllarımız geçti. Evet, üzücü olaylar yaşandı. Ama hepsi geride kaldı. Bundan sonra yeni repertuarımızla ve dev orkestramızla şahlanarak devam edeceğiz" dedi.