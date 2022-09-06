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Giriş Tarihi: 6.9.2022

‘Ana kucağına döndüler!’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Ana kucağına döndüler!’

Bülent Ersoy ile, Kıbrıs’a girişte otelin düzenlediği sahte PCR testleri ile yakalanınca cezaevine gönderilen orkestrası barıştı. Bir ay hapis yatan ekibine sahip çıkmamakla suçlanan Diva, orkestrasıyla Arnavutköy’de buluştu. Barış imzaladıklarını söyleyen Ersoy, “Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabilir” dedi

Yaklaşık 1 yıl önce Kıbrıs'a konser için gittikleri sırada Ercan Havalimanı'nda, sahne alacakları otelin düzenlediği sahte PCR testleri ile yakalanan ve 1 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan Bülent Ersoy'un orkestra şefi Onur Özelçağlayan ve ekibi, Diva ile barış imzaladı. Ersoy ile buzları eriten orkestra ekibi, önceki akşam Arnavutköy'de bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Ersoy, şöyle konuştu: "Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben bunu ana kucağına dönüş olarak görüyorum. Ben göz göze geldiğim vakit ne istediğimi anlayabilecek çalışma arkadaşlarım olmasını isterim. O başka bir işçilik, o ayrı bir sanat. Bu ekip işte öyle..."
Orkestra şefi Onur Özelçağlayan ise "Diva'mızla yıllarımız geçti. Evet, üzücü olaylar yaşandı. Ama hepsi geride kaldı. Bundan sonra yeni repertuarımızla ve dev orkestramızla şahlanarak devam edeceğiz" dedi.
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‘Ana kucağına döndüler!’
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