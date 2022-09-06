“Bir Küçük Gün Işığı” parladı

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanı oldu. #BirKüçükGünIşığı etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi.
BİR KAZA İLE BİLDİĞİ TÜM GERÇEKLERİN BİR YALANDAN İBARET OLDUĞUNU ÖĞRENEN ELİF, HAYATA YENİDEN BAŞLAYABİLECEK Mİ?
Elif bir gecede hem âşık olduğu eşini hem de tüm hayatını kaybetti. Talihsiz genç kadın, kocası Hakan'ın ani ölümü ile başka bir kadından olan kızı ve arkasında bıraktığı yüklü borçlarla baş başa kaldı. Hakan'ın başka bir hayatı ve Güneş adında kızı olduğunu öğrenen Elif, diğer kadının peşine düştü.
Psikolojik sorunları olan kız kardeşinin Hakan ile ilişkisi olduğunu öğrenen Fırat, Hakan'ı takip ederken kazaya neden olur. Ancak araba da küçük Güneş'in olduğundan ve onun öz yeğeni olduğundan da habersizdir.
Tüm dünyası başına yıkılan Elif, Güneş'in annesini bulabilecek mi? Güneş'in yeğeni olduğunu öğrenen Fırat bu gerçek karşısında ne yapacak?
Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.
2.bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/bir-kucuk-gun-isigi/2-bolum-1-fragman/izle