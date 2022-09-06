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Giriş Tarihi: 6.9.2022 16:00 Son Güncelleme: 6.9.2022 16:04

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygulandıran mesaj! "İç acıtan bir hatıraya dönüştü her şey"

Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı’dan duygulandıran mesaj! İç acıtan bir hatıraya dönüştü her şey

Geçtiğimiz sene yaşamını yitiren usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, Instagram hesabından yayınladığı duygusal bir paylaşımla evliliklerinin 17'nci yılını kutladı. Esra Kazancıbaşı'nın yürek burkan sözleri ise duygulandırdı.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı şu ifadelere yer verdi:

Her evlilik yıldönümüz yaklaştığında "Nerede kutlayalım?" diye planlar yapmak, bazen birbirimize sürprizler hazırlamak vardı... Sevgi dolu, içi gülen gözlerinde kaybolmak vardı... Her gece bana sarıldığında kollarında öylesine sımsıcak, huzurlu uyumak vardı.

Kışları yaz tatili için heyecanla otel rezervasyonları yaptırmak, yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ege koylarına doğru uzun bir yolculuğa çıkmak vardı. Arabada klima üzerime çok geldiğinde üşümelerim, sıcaklığı arttırdığımda terlemelerim ve bir türlü ayarı tutturamadığımda "Hahhh işte piyanist şantör yine iş başında"diye takılmaların vardı. Her yemek ve kahvaltı sonrasında çay sohbetlerimiz vardı. Birlikte el ele yaşlanma hayallerimiz vardı.

Şimdi hiçbiri kalmadı. Ben değil, bizken, seninleyken yaşadığım tüm güzellikleri sanki bir deprem yıkıp geçti. Fotoğraflarda iç acıtan bir hatıraya dönüştü herşey. Sadece büyük, çok büyük bir aşk ve çaresiz, boynu bükük bir özlem kaldı geriye.

Bugün evlilik yıldönümümüz. Belki göz göze. el ele bir kutlama yapamayacağız ama ruhlar ve aşklar ölmediği için eminim ki ikimiz yine birbirimizi hissedeceğiz.

Bugün yine sevgimi, aşkımı fısıldayacağım gökyüzüne, martılara, bulutlara. Seni çok seviyorum aşkım...

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Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygulandıran mesaj! "İç acıtan bir hatıraya dönüştü her şey"
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