Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygulandıran mesaj! "İç acıtan bir hatıraya dönüştü her şey"

Bugün evlilik yıldönümümüz. Belki göz göze. el ele bir kutlama yapamayacağız ama ruhlar ve aşklar ölmediği için eminim ki ikimiz yine birbirimizi hissedeceğiz.

Bugün yine sevgimi, aşkımı fısıldayacağım gökyüzüne, martılara, bulutlara. Seni çok seviyorum aşkım...