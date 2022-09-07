Göksel’den işitme engellilere anlamlı destek

POP müziğin sevilen sesi Göksel, geçtiğimiz akşam Ödemiş'te müzikseverlerle buluştu. Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. onur yılı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Göksel, şarkılarını meydanı dolduran binlerce Ödemişli ile birlikte söyledi. Ödemiş'te yetişmiş 17 yaşındaki Burak Çakar, özel eğitimini aldığı işaret dilini sanatçının sahnesine taşıdı. Tüm Göksel şarkılarını işitme engelliler için işaret dili ile çeviren Burak, Göksel ile sahneyi paylaştı. Duygulanan sanatçı, Burak'a sarılarak teşekkür etti.