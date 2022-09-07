‘Meclisten ilk kez bir süper model geçti’

Tülin Şahin, Danimarkalı parlamenter ve bir dönem çevre bakanı olarak da görev yapan Ida Auken'in davetlisi olarak doğup büyüdüğü Danimarka'ya gitti. Auken, Şahin'i, Kopenhag'daki Danimarka Meclisi Christiansborg Sarayı'ndaki yemekte ağırladı ve hükümet binasını gezdirdi.Parlamenterler, 'Borgen' dizisinin ana mekanlarından meclisin meşhur kırmızı koridorunda, Şahin'in catwalk yapmasını rica etti. Top model, meclis koridorunda yürüyerek bir ilke imza attı. Danimarkalı siyasetçiler ise, "Meclisten ilk defa bir süper model geçti" yorumunda bulundu.