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Giriş Tarihi: 7.9.2022

Süreyya Gürsel Evren kalp krizi geçirip üçüncü kattan düştü! İşte son görüntüleri

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Süreyya Gürsel Evren kalp krizi geçirip üçüncü kattan düştü! İşte son görüntüleri

Misafir olarak gittiği evde balkondan düşerek hayatını kaybeden Süreyya Gürsel Evren’in son olarak ATV dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nda rol aldığı ortaya çıktı. Gürsel’in psikolog karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldığı ilk bölüm büyük ilgi gördü

TEDAVİ İÇİN EVE GELEN PSİKOLOG
ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, önceki gün ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sorgulayıcı hikayesi ve güçlü kadrosuyla pazartesi akşamına damga vuran dizide dikkat çekici bir detay vardı.



13 Ağustos'ta misafir olarak gittiği evde balkondan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in son olarak bu dizide rol aldığı ortaya çıktı.



Evren, dizide Tuğçe Açıkgöz'ün canlandırdığı Dila karakterinin tedavisi için eve gelen psikoloğu canlandırdı. Bu onun son görüntüsüydü.

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Süreyya Gürsel Evren kalp krizi geçirip üçüncü kattan düştü! İşte son görüntüleri
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