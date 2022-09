Betül Demir Sabah TV’ye konuştu: Elim çok açıktır sınırsız para harcarım

Ünlü şarkıcı Betül Demir, Sabah TV'de Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Programda samimi açıklamalar yapan şarkıcı "Cimri biri misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hiç. Keşke öyle olsam. Ben para harcama konusunda sınırsız bir insan olduğum için 'Bu böyle giderse sıfırı boylayacaksın. Sokaklarda yatmak durumunda kalabilirsin' dediler bana. O kadar eli açık biriyim. Hiç para hesabım olmadı. Son 3 senedir bütün hesaplarımı ablam tutuyor. Bana maaşımı da o veriyor." Şarkıcı, hayatının dönüm noktası olan olayı ise şöyle anlattı: "Beni lisede boş bir derste koridorda 'I Will Always Love You' şarkısını söylerken müzik öğretmenim keşfetti. Lise biter bitmez sahne yapmaya başladım.Tıfıl, incecik bir kız, kara kuru bir şey (gülüyor). Türkiye'nin en iyi müzik dinleyicilerine şarkılar söylüyordum ve o zamanlar merak ediliyordum. İlk programımda Bebek'te bir yerde sahne alıyordum, alt katta Sezen Aksu ve Sertab Erener sahneye çıkıyorlarmış. Sesimi duyuyor Sezen Aksu ve yukarı çıkıyor. Ben de heyecandan deliriyorum, düşünsene karşında o kadar iyi müzik dinleyicileri var ki... Son derece de havalı bir durum ama bir yandan da onun gerginliğiyle gözlerimi kapatmışım, 'Haydi Gel Benimle Ol' söylüyorum. Gözümü bir açıyorum ve bakıyorum, yanağımdaki el Sezen Aksu'nun. Böyle güzel hatıralarım var."DEMİR, neden magazinel bir yönü olmadığıyla ilgili de şunları söyledi: "Gazetecilerin saat kaçta Bebek'te olduklarını, hangi mekanın çıkışında olduklarını bilirim. Oraya gitmem. Gidenler bilerek gidiyor. Göstermek isteyen bilerek gidiyor. Benim göstermemek gibi bir duygum da yok. Ben özel hayatım, özel alanım' diyenlerdenim."