Manga grubunun solisti Ferman Akgül’den Hürkuş’a özel şarkı

Ferman Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısının sözlerini değiştirerek Hürkuş için özel bir şarkı yaptı. 'Rüzgarı Seveceksin' ismini taşıyan şarkıyı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar bir video hazırlatarak paylaştı. Samsun'da yapılan Teknofest sırasında; Hürkuş'un görüntülerinden oluşan video ve şarkı büyük beğeni topladı. Şarkı, ilk olarak Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filminde kullanılmıştı.Ne güzel hayal kurmak değil miSöyle ne olacaksın büyüyünceBelki bir mucit olursun aslan gibiYardım edersin herkeseBelki de Hürkuş gibi bir uçak bulurDans edersin göklerdeNe? Birileri olmaz mı diyorEee? Hani nerede mücadeleBak seni engellemeye çalışıyorlar dostumZorla sınırları pes etmeTamam umutsuzluğa düşebilirsin amaSakın içindekileri tüketmeBir gün gelecek göstereceksin kendinisevgini, neler istediğiniÇıkacaksın kabuğundanSayende kötülük yenilecek iyiliğeAlemi gezeceksinUçtuğun yerlere güneş doğacakRüzgarı seveceksinHürkuş ve aslanEn yakın arkadaşın olacakBirden duracaksın soracaksın kendineYa hiç mucize yoksa hayalin olmazsaSonra göreceksin dostların hep yanındaDevam edeceksin merak et hiç korkma!