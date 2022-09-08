MasterChef Türkiye beşincisi Dilara Başaran: “Somer Şef’in sözlerinden sonra ciğerim çıka çıka ağladım”

Başaran, "en rezil olduğun an" sorusuna ise "En rezil olduğum anı hiç unutmuyorum. İlk gün ben yarışmaya gittim. Somer Şef bana 'Burada kimse seni yenemez, sen kendin kaybedersen kaybedersin' dedi. Sonra takım seçmelerine gittik. Ben o an inanılmaz özgüvenliyim. Yemek testi kebabıydı. Aslında çok kolay. Heyecandan fırının derecesini yanlış açmışım. Ve yemeğim pişmedi. O gün Somer Şef bana 'Sana söylediğim sözleri geri alıyorum' dedi. Ben o gün eve gidip ciğerim çıka çıka ağladım. Ekran önünde rezil olduğunda kariyerini etkiler." cevabını verdi.
Nasılsın, neler yapıyorsun?
İyiyim. Hayatım çok güzel ve yoğun gidiyor.
MasterChef serüvenin nasıl başladı?
Benim serüvenim biraz farklıydı. Çünkü ben normalde yurt dışında yaşıyordum. Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyordum. Pandemiden dolayı Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Döndüğümde yarışmaya başvurdum. Şans eseri girdim. İyi ki katılmışım.
Ailen nasıl tepki verdi?
Ben yıllardır aşçılık yapıyordum. Yarışmadan önce de profesyonel olarak 8 yıldır çalışıyordum. Bunu söylediğimde insanlar inanmıyor. 15 yaşında sektöre başladım. Ailem bana güveniyordu. Arkamdalardı. Şampiyon olamasam da güzel geçti.
Yarışma ortamı nasıldı?
Orası sadece yemek yapılan bir yer değil. Yarışmada psikolojik savaş veriyorsun. Çünkü etrafındaki insanlar senin beraber yarıştığın arkadaşların. Ne kadar iyi arkadaş olursan ol aynı zamanda rakipsin. Rakiplerinin olduğu bir ortamda yaşamak çok kolay değil. Herkesin harcı değil.
Bilmediğin yemekleri nasıl yapıyordun?
Zaten bize bir tarif vermiyorlar. İlk zamanlar bana da garip geliyordu. Yemeği hiç bilmiyorsan bile yapman lazımdı. Bilen birilerinden tüyo alıyorsun ve bir şekilde yapıyorsun.
En zorlandığın yemek hangisiydi?
En zorlandığım yemek diyebileceğim bir yemek söyleyemem. Son hafta finallere girerken şef tabaklarında çok zorlandım. Çünkü inanılmaz stresliydi. Biz son gün Tahsin ile finale kaldık. O an bittim. O elense de üzüleceğim, ben elensem de üzüleceğim. İnsanlar çok fazla görmeseler de duygu sal bir insanım.
En rezil olduğun ve en gurur duyduğun an?
En rezil olduğum anı hiç unutmuyorum. İlk gün ben yarışmaya gittim. Somer Şef bana 'Burada kimse seni yenemez, sen kendin kaybedersen kaybedersin' dedi. Sonra takım seçmelerine gittik. Ben o an inanılmaz özgüvenliyim. Yemek testi kebabıydı. Aslında çok kolay. Heyecandan fırının derecesini yanlış açmışım. Ve yemeğim pişmedi. O gün Somer Şef bana 'Sana söylediğim sözleri geri alıyorum' dedi. Ben o gün eve gidip ciğerim çıka çıka ağladım. Ekran önünde rezil olduğunda kariyerini etkiler.
Programda kurgu var mıydı?
Böyle bir programda kurgu olabilmesi mümkün değil. Gün sonunda yemek yapıyorsunuz. Ben çok iyi bir yemek yaptığım zaman diğerlerine 'bu yarışı alamazsınız' diyordum. İnsanlar kurgu olsaydı bunu anlarlardı. Yarışmada kurgu yoktu. Çok kavga ettiğimiz için kurgu gibi gözükmüş olabilir. Onun da sebebi, farklı karakterdeki insanların aynı evin içinde olması.
Şefler nasıldı?
Ben üç şefimizi de çok seviyorum. Mehmet Şef çok babacan, Danilo inanılmaz tatlı. Mehmet Şef seni azarlar ama baba gibi azarlar. Seni destekler ama yine baba gibi destekler. Danilo hepimizin arkadaşı gibi. Hem genç, hem deneyimli, hem dinamik, hem eğlenceli. Somer Şef baştan aşağı tarz. Yürüdüğü zaman da konuştuğu zaman da bir tarzı var. Yarışmanın değiştirilmemesi gereken üç şefi.
Eren şampiyon olmasaydı sende kim olurdu?
Hasan ikinci olduğuna göre. Eren abi yarışmaya girdiğinden beri çok güzel bir politika izledi. Ve adam konuşmaları ile ben şampiyon olacağım dedi. İyi yemek yapmak çok önemli ama algı da önemli. Aşçılık açından bakarsak ben diğerlerini eleştirecek seviyede olduğumu düşünmüyorum. Bunu seçecek ben olsaydım zaten jüri koltuğunda ben otururdum.
Yarışmadan sonra hayatında neler değişti?
Takip etmeyip bizi seven, yolda durdurup sohbet eden çok insan var. Sevilmek çok güzel. Yarışmanın bize artılarından bir tanesi bu. Tabi eksisi de var. Fanınız olduğu kadar antifanınız da var. Sevenlerimi çok seviyorum. Sevmeyenlerime saygı duyuyorum. Nefret edenlere Allah'tan sabırlar diliyorum.
Geriye dönüp baktığında kendini hangi konuda eleştirirdin?
Keşke biraz daha sessiz olsaydım. Çünkü başka birine haksızlık yapıldığında da ben oradaydım.