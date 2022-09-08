MasterChef Türkiye beşincisi Dilara Başaran: “Somer Şef’in sözlerinden sonra ciğerim çıka çıka ağladım”

Yarışma ortamı nasıldı?

Orası sadece yemek yapılan bir yer değil. Yarışmada psikolojik savaş veriyorsun. Çünkü etrafındaki insanlar senin beraber yarıştığın arkadaşların. Ne kadar iyi arkadaş olursan ol aynı zamanda rakipsin. Rakiplerinin olduğu bir ortamda yaşamak çok kolay değil. Herkesin harcı değil.

Bilmediğin yemekleri nasıl yapıyordun?

Zaten bize bir tarif vermiyorlar. İlk zamanlar bana da garip geliyordu. Yemeği hiç bilmiyorsan bile yapman lazımdı. Bilen birilerinden tüyo alıyorsun ve bir şekilde yapıyorsun.

En zorlandığın yemek hangisiydi?

En zorlandığım yemek diyebileceğim bir yemek söyleyemem. Son hafta finallere girerken şef tabaklarında çok zorlandım. Çünkü inanılmaz stresliydi. Biz son gün Tahsin ile finale kaldık. O an bittim. O elense de üzüleceğim, ben elensem de üzüleceğim. İnsanlar çok fazla görmeseler de duygu sal bir insanım.