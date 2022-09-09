‘Çocuklarımız kendi işini seçsin’

90'lı yılların ayrılmaz ikilisi Demet Şener ile Ebru Şallı, önceki gün Faruk K.'nın düzenlediği etkinliğe katıldı. Şener'e, "Çocuklarınız sosyal medyada bir şeyler yaparak hayatlarını kazanmak isterlerse nasıl karşılarsınız?" diye soruldu. Şener, "Hangi kulvarda yürümek isterlerse, biz çocuklarımıza her zaman destek olacağız. Beren de İrem de sporcu ama okul hayatları bittikten sonra da bu alanda bir şeyler yapmak isteyebilirler. Eğer düzgün yaparlarsa çok güzel para kazanabilirler" yanıtını verdi.Sosyal medyanın tehlikeli yönleri olduğunu söyleyen ikili, "Ama bizim çocuklarımız çok bilinçli. Neyi iyi kullanırsanız o size en iyi şekilde ve doğru olarak geri döner. Bu basın ve medya için de geçerli. Hepimiz bunu güzel kullanıyoruz ki bir yerlere geldik. Gördüğünüz gibi bugün hâlâ buradayız" diye konuştu.