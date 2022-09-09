Nuri Alço yavru ayı Liva’ya gazoz içirdi! “Ağzının tadını biliyor”

Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendiği 1984 yapımı "Kayıp Kızlar" filminde canlandırdığı karakterin ardından 'gazoz'la anılan Alço, Çekmeköyde ziyaret ettiği Hayvanat Bahçesindeki yavru ayıyı besleme anları renkli görüntüler oluşturdu.
Alço, Çekmeköy Hayvanat Bahçesinin maskotu olan Liva isimli yavru ayının yanına giderek sevmeye başladı.
Nuri Alço yavru ayı Liva'ya gazoz içirdi | Video
Sinemada canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru boz ayıya gazoz ikram etti.