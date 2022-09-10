Mesut Özil’den kayınçoya kıyak

MesutÖzil, eşi Amine Gülşe'nin ailesini çok seviyor, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Daha önce kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye Beykoz'da 12 milyon liraya villa alan yıldız futbolcu, bu kez de kayınbiraderi için kolları sıvadı.Özil, bir süre önce lüks teknoloji ürünü aksesuvarlar satan şirket kuran Şahan Gülşe'ye unutulmaz bir jest yaptı. Mesut, kayınçosunun kurduğu şirketin reklam filminde oynayacak. Bu haber, aksesuvarları üreten İsveç firmasında da sevinçle karşılandı.