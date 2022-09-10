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Giriş Tarihi: 10.9.2022

Mesut Özil'den kayınçoya kıyak

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Mesut Özil’den kayınçoya kıyak

Amine Gülşe’nin abisi Şahan Gülşe, lüks teknoloji ürünü aksesuvar satan bir şirket kurdu. Mesut Özil, kayınbiraderine jest yapıp şirketin reklam filminde oynayacağını açıkladı

AKSESUVARLAR İSVEÇ'TE ÜRETİLİYOR
Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin ailesini çok seviyor, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Daha önce kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye Beykoz'da 12 milyon liraya villa alan yıldız futbolcu, bu kez de kayınbiraderi için kolları sıvadı.



Özil, bir süre önce lüks teknoloji ürünü aksesuvarlar satan şirket kuran Şahan Gülşe'ye unutulmaz bir jest yaptı. Mesut, kayınçosunun kurduğu şirketin reklam filminde oynayacak. Bu haber, aksesuvarları üreten İsveç firmasında da sevinçle karşılandı.
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Mesut Özil'den kayınçoya kıyak
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