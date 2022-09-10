‘Uzi ile aşk yaşamadık arkadaşız’

Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Tilki, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deki konserine son anda "Sözleşmem ihlal edildi" diyerek çıkmamış, ancak asıl nedenin Murda ile yaşadığı "Sahneye en son ben çıkarım" kavgası olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı bu iddia ile ilgili "Bir sıra kavgası olmadı. Sözleşmemi ihlal ettiler o yüzden çıkmadım. Bu durumun Murdo ile ilgisi yok" dedi. Ünlü şarkıcı bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Uzi hakkında "Geçmişte aşk yaşamadık. Geçenlerde yaşgününü kutladım, kendisi çok iyi biri" diye konuştu.