Cumartesi akşamı herkes onları konuştu!

İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Ailemizİçin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Bölüm başladıktan kısa süre sonra TT oldu ve bölüm sonuna kadar da orada kalmayı başardı.
Aynı zamanda dizinin sevilen çiftleri Asiye ve Doruk'u ifade eden #AsDor, karakteri canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran da ayrı ayrı TT listelerine girdi.
Oğulcan Afra'nın Gönül'ün kızı olduğunu da bu şekilde öğrenmiş oldu. Ömer ile Süsen arası da bozuldu. Çünkü Ömer, zenginlikle sonradan görmeliği iyice karıştırmaya başladı.
Akif ortaklık görüşmesi için Ömerlerin evini kullandı. Ancak Sevgi Hanım'ın oğlu Ahmet ailesi geldi ve kardeşleri evden kovdu.
Kardeşlerim, yeni bölümüyle 17 Eylül Cumartesi saat 20.00'de atv'de!