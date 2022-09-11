Cumartesi akşamı herkes onları konuştu!

İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Ailemizİçin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Bölüm başladıktan kısa süre sonra TT oldu ve bölüm sonuna kadar da orada kalmayı başardı.