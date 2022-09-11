‘Diken Üstünde’ sergi

sergisiile adım attı. Emadi'nin'Diken Üstünde'adlı sergisinin ön gösterimiönceki gün VisionArt Platform'un Akaretler'dekigaleri mekanındagörücüye çıktı.Galerinin kurucusuNisa Taşyar, "Emaditravma kavramı üzerineoturttuğu üretimlerinitoplumsal ve bireysel hassasiyetlerimizile ele alıyor. Böylebir sanatçıya ev sahipliği yapmakharika" diye konuştu.Emadi ise, "Bu sergi kadınların 'Diken Üstünde' olma halini ele alarak bir travmanın olumsuzluğunu dönüştürebilme adımlarını sorguluyor" dedi. Etkinliğe Özge Ulusoy, Cengiz Abazoğlu, Buket Aydın gibi isimler katıldı.