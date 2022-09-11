‘Diken Üstünde’ sergi

Vision Art Platform, sanat sezonuna Leyla Emadi'nin
sergisi
ile adım attı. Emadi'nin
'Diken Üstünde'
adlı sergisinin ön gösterimi
önceki gün Vision
Art Platform'un Akaretler'deki
galeri mekanında
görücüye çıktı.
Galerinin kurucusu
Nisa Taşyar, "Emadi
travma kavramı üzerine
oturttuğu üretimlerini
toplumsal ve bireysel hassasiyetlerimiz
ile ele alıyor. Böyle
bir sanatçıya ev sahipliği yapmak
harika" diye konuştu.
Emadi ise, "Bu sergi kadınların 'Diken Üstünde' olma halini ele alarak bir travmanın olumsuzluğunu dönüştürebilme adımlarını sorguluyor" dedi. Etkinliğe Özge Ulusoy, Cengiz Abazoğlu, Buket Aydın gibi isimler katıldı.