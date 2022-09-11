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Giriş Tarihi: 11.9.2022

‘Diken Üstünde’ sergi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Diken Üstünde’ sergi
Vision Art Platform, sanat sezonuna Leyla Emadi'nin sergisi ile adım attı. Emadi'nin 'Diken Üstünde' adlı sergisinin ön gösterimi önceki gün Vision Art Platform'un Akaretler'deki galeri mekanında görücüye çıktı. Galerinin kurucusu Nisa Taşyar, "Emadi travma kavramı üzerine oturttuğu üretimlerini toplumsal ve bireysel hassasiyetlerimiz ile ele alıyor. Böyle bir sanatçıya ev sahipliği yapmak harika" diye konuştu.
Emadi ise, "Bu sergi kadınların 'Diken Üstünde' olma halini ele alarak bir travmanın olumsuzluğunu dönüştürebilme adımlarını sorguluyor" dedi. Etkinliğe Özge Ulusoy, Cengiz Abazoğlu, Buket Aydın gibi isimler katıldı.
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‘Diken Üstünde’ sergi
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