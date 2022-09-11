‘Dört gözle Türkiye’de çalışmayı bekliyorum’

23 yaşındaki ünlü model Gloria- Sophie Burkandt, Vogue Türkiye dergisine konuştu. Kariyer hikayesinin yanı sıra iklim krizine de değinen güzel model, çarpıcı açıklamalarda bulundu.Şu an Münih'te yaşıyorum ama tüm dünyada evimde gibi hissediyorum. Ayrıca Milano ve İstanbul'da da bir süre yaşadım. İşletme yönetimi okudum, yüksek lisansımı bitirdim ve sürdürülebilirlik konusunda tez yazmayı planlıyorum. Zamanımı Instagram'da geçirmektense sanatla ve uluslararası siyasetle geçirmeyi tercih ediyorum.Çocukluğum çok basit ve sıkıcıydı. En iyi özel okullarda okuyan çocuklar gibi değildim. Bir yandan da tanınmış ebeveynlere sahip olmanın getirdiği ayrıcalığın farkındaydım.Evet, kariyerimin henüz başındayım ancak şu ana kadar her şey iyi gittiği ve dünya çapında farklı işlerde yer alma şansı bulduğum için mutluyum. Bu süreç boyunca çoğu meslek gibi modelliğin de bir strateji meselesi olduğunu ve güçlü bir ekip ve destek ağı olmadan başarılı olmanın neredeyse imkansız olduğunu öğrendim. Sizi yüzde 100 destekleyen, size ve potansiyelinize inanan insanlara ihtiyacınız var.Hem tezimi hazırlamayı hem de modellik kariyerime tutkuyla devam etmeyi başarıyorum. Sabahları 5'te uyanıyorum, duşumu alıyorum, pilatese gidiyorum, tezimi araştırıyorum. Akşamları sağlıklı besleniyorum.Çevrenin yeniden doğallaştırılmasını desteklemek, dünyanın ısınmasını azaltabilecek. Şu anda doğanın ve insanın kentsel bir ortamda bile uyumlu bir şekilde bir arada yaşayabileceği yolları araştıran heyecan verici bir projenin parçasıyım. Permakültür stratejilerini kullanarak, İstanbul'daki eski bir şantiyeyi, doğayı korumanın daha büyük faydalarını öğretecek ve aynı zamanda kişisel gençleşme için bir yer olacak bir kentsel gıda ormanı çiftliği ve detoks tatil beldesine dönüştürüyoruz.Seyahat etmeye ve açık fikirli olmaya devam etmek, bilgimi genişletmek. Vogue Türkiye ile çekim yapmaktan çok keyif aldım. Burası harika bir ülke, kültür ve tarih açısından zengin, güzel bir doğa manzarası ve hepsinden önemlisi, sıcak kalpli ve misafirperver insanlarla dolu. Türkiye'de heyecan verici projeler ve iş birlikleri üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyorum.Sektörde sürdürülebilir olmak için pek çok çaba var ama bunun çok zor olduğu kanıtlandı. Yavaş modanın daha fazla vurgulanması için acil bir önlem alınması gerektiğine inanıyorum. Nicelikten çok kaliteyi satın almayı, eşyalara iyi bakmayı ve elimden geldiğince uzun süre giymeyi tercih ederim. Sadece bir kez giyilmiş olsa bile gerekli kaynaklar ve ürün üretmek için neden olunan atık buna değmez.