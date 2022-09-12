‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ 20 Eylül’de başlıyor: Hem aksiyon hem dram sevenleri ekrana kilitleyecek

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği atv'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yayın tarihi belli oldu. Yayınlanan tanıtımlarla izleyicide büyük merak uyandıran dizi, 20 Eylül Salı günü izleyici ile buluşacak. Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor.Onur Tan'ın yönettiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri devam ediyor. Aksiyonsever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide, aile ilişkileri ve tutkulu aşklar, dram seven izleyicilere de büyük vaatler sunuyor. Dizinin kadrosunda;Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Eren Vurdem, Aslı Sevi, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman, Batuhan Sezer, Değer Alp, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Burcu Binici, Ömer Kurt, Mert Kırlak, Ahmet Yıldırım, Tanıl Yöntem, Doruk Öztürk, Osman Albayrak, Melisa Duru Ünal, Aylar Melayeva, Hanbey Oğuzhan Çoban ve Işıl Yücesoy gibi değerler isimler rol alıyor.