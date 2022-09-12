Kardeşler zengin hayata ve köşke veda etti

ATV'DE cumartesi akşamları yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisi, 3. sezona damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekrana kilitlendiği dizi, #Ailemizİçin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Bölüm başladıktan kısa süre sonra TT oldu. Dizinin sevilen çiftleri Asiye ve Doruk'u ifade eden #AsDor, karakteri canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran da TT listelerine girdi. Dizide Berk, kazayı ucuz atlattı. Her şeyi öğrenen Ayla, Nebahat'in evini bastı. Akif, Nebahat'in zaafından faydalanıp eve yerleşti. Ömer ile Süsen'in arası bozuldu. Çünkü Ömer, zenginlikle sonradan görmeliği karıştırmaya başladı. Akif, Ömerlerin evini kullandı. Ancak Sevgi Hanım'ın oğlu Ahmet kardeşleri evden kovdu.