İmparator tezahüratları boğaz’da yankılandı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde 5'nci kez konser verdi. İmparatoru dinlemek için hayranları konser alanını saatler öncesinde doldurdu. Sanatçı gecede 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Bebeğim', 'Şemmame', 'Sarhoş', 'Kavur Balıkları', 'Haydi Söyle', 'Mavi Mavi' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Dillerden düşmeyen slow parçalarının yanı sıra Tatlıses, hareketli şarkılarıyla da binlerce kişiyi ayağa kaldırdı. Hayranlarının 'İmparator' tezahüratları İstanbul Boğazı'nda yankılandı.