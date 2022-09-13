Karısından sonra sevgilisi konuştu: Kaan beni de istismar edip dövdü

ÜNLÜ rockçı Kaan Boşnak eşinden sonra sevgilisinin de hedefinde! GÜ- NAYDIN dün Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun'un "Hem ihanete uğradım, hem de şiddete maruz kaldım" iddialarını gündeme taşımıştı. Şimdi de rockçının evliyken yasak ilişki yaşadığı sevgilisi Y. E. ortaya çıktı.Y. E., şarkıcı Boşnak'la ilgili şu iddiaları sıraladı: "Yaşattığı psikolojik ve fiziksel istismar ve şiddet sonrası ilişkimiz sona erdi. Benim binde birimi bile hak etmedi. Bundan sonra hayatımı kontrol edemeyecek!" Boşnak ise sessizliğini koruyor.Başak Ceylan Torun'un, ünlü rockçı hakkındaki iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Yüzlerce kadın, Torun'a sahip çıkıp şarkıcıyı yerden yere vurdu. Ancak mağdur kadına sahip çıkan bazı takipçiler, destek verdikleri için Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu üyelerinden tehdit mesajları aldıklarını açıkladı.