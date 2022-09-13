Pazartesi’nin yeni birincisi “Bir Küçük Gün Işığı”

Dila ile karşı karşıya gelen Elif, onun Güneş'in annesi olduğunu anlayacak mı? Fırat bu kez doğruyu öğrenebilecek mi? Fotoğraflarla Ümran'a yakalanan Mehveş ne yapacak?

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturduğu, başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı "Bir Küçük Gün Işığı" her Pazartesi atv'de.