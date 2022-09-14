Avrupa’nın en büyük kahve mağazasını Türkler açtı

Tamamen yerli ve milli bir marka olarak 3. nesil kahve akımının dünyadaki önemli temsilcilerinden biri haline gelen Espressolab, globalleşme hamleleriyle pazardaki konumunu daha da ileriye taşıyor. Marka yolculuğuna yeni nesil bir projeyle devam eden Espressolab, 50 milyon TL'lik yatırımla Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezi Espressolab Roastery'i açtı.İstanbul Merter'de, 6 bin metrekare genişliğindeki Türkiye'nin ilk karton fabrikasının dönüştürülmesiyle inşa edilen ve Espressolab'in Türkiye'deki 100. mağazası olan Espressolab Roastery'de; kahve kavurma merkezi, coffee shop, kokteyl bar, bakery, workshop station, konferans salonu, mini sera alanı, co-working çalışma odaları gibi birbirinden farklı konsepte alanlar yer alıyor.