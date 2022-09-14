Harbiye’den ‘Ali Desidero’ geçti!

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan efsane müzik grubu MFÖ, önceki akşam Harbiye Açık Hava Konserleri kapsamında hayranlarına güzel bir gece yaşattı. Biletleri günler öncesinde tükenen ve bu yazın ilk Harbiye konserini veren MFÖ'nün Ali Desidero, Ele Güne Karşı gibi şarkılarına binlerce hayranı büyük bir coşkuyla eşlik etti. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını Harbiye sahnesinde seslendiren efsane grup, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı ve binlerce hayranının coşkulu alkışları ile uğurlandı.