Son dakika: Melisa Döngel’in şoke eden görüntüleri! Saç saça baş başa kavga etti

"OLABİLİR DE OLMAYABİLİR DE" DEMİŞTİ

Melisa Döngel söz konusu olayla ilgili daha önce sorulan sorulara "Olabilir, olmayabilir de" demişti. İşte o kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti | Video

Döngel ve bir kadının birbirine girdiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.