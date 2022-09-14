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Giriş Tarihi: 14.9.2022 18:21 Son Güncelleme: 14.9.2022 18:56

Son dakika: Melisa Döngel'in şoke eden görüntüleri! Saç saça baş başa kavga etti

Son dakika: Melisa Döngel’in şoke eden görüntüleri! Saç saça baş başa kavga etti

Son dakika.. .Son dönemde adı sık sık duyulan ünlü oyuncu Melisa Döngel ile ilgili şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir başka kadınla saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son dakika.. .Son dönemde adı sık sık duyulan ünlü oyuncu Melisa Döngel ile ilgili şoke eden görüntüler ortaya çıktı.

Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir başka kadınla saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

"OLABİLİR DE OLMAYABİLİR DE" DEMİŞTİ

Melisa Döngel söz konusu olayla ilgili daha önce sorulan sorulara "Olabilir, olmayabilir de" demişti. İşte o kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti | Video

Döngel ve bir kadının birbirine girdiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Son dakika: Melisa Döngel'in şoke eden görüntüleri! Saç saça baş başa kavga etti
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